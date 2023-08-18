Тунец – очень вкусная и полезная рыба, которая является отличным источником белка, Омега-3, витамина Д, железа, а также витаминов группы В. Однако есть важный нюанс – продукт может содержать в себе довольно много ртути. Чем больше рыба – тем больше количество данного вещества в ней. Поэтому к выбору консервированного тунца нужно подходить с особой осторожностью.

В одном из блогов о питании и полезных советах (prikorm_ua) в Instagram рассказали, как правильно выбрать консервированный тунец и на что следует обратить внимание.

Советы по выбору консервированного тунца:

1. По словам экспертов, на упаковке всегда должен быть указан вид. Это, в частности, Skipjack (katsuwonus pelamis), иногда еще пишут light tuna.

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2. Консерву следует выбирать с минимальным содержанием соли. В идеале – до 1г/100г, также может быть 1,2г.

3. Консервированный тунец следует выбирать кусочками, а не в целом виде.

4. Предпочитайте продукт в собственном соке.

5. Обращайте внимание на зону отлова рыбы. Эту информацию указывают крайне редко и она не обязательна. Однако если найдете такую – это будет только "плюсом".

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