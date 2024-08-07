Несомненно, арбуз является одним из самых освежающих летних фруктов. А благодаря своему великолепному вкусу и аромату, он способен мгновенно собрать на кухне целую семью. Из арбуза можно приготовить много разнообразных блюд, например цукаты, пунш, смузи и т.д.

Видео дня

Тем не менее, выбрать арбуз в супермаркете иногда бывает довольно трудно и в результате может наступить сплошное разочарование, ведь у него нет ни нужного сладкого вкуса, ни аромата. Как выбрать лучший арбуз в супермаркете, в TikTok рассказал блоггер с ником TheMealPrepManual.

Блогер утверждает, что первый признак вкусного арбуза – это его вес. Хороший арбуз будет трудным для своего размера. По сравнению с другими арбузами подобного размера, тот, который тяжелее скорее будет сладким и сочным.

Второй пункт выбора арбуза блоггер назвал "тестом на детонацию". Простыми словами, он стал искать глухой звук, стуча по фруктам. Именно такой звук должен быть в достаточно спелом арбузе.

И последнее, на что следует обращать внимание – это плодная точка. Если у нее желтый цвет, то арбуз, скорее всего, будет спелым и вкусным, ведь успел полежать на поле достаточно времени и набрать нужный вкус.

На OBOZ.UA можно найти много рецептов с арбузом: