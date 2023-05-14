Белый, темный, с отрубями, цельнозерновой – разнообразие хлеба на полках в магазине очень большое. Но далеко не все виды полезные и безопасные, ведь в изделие начали часто добавить красители и различные сиропы. Так что к выбору хлеба нужно относиться ответственно.

Диетолог Татьяна Лакуста (dr.lakusta) на своей странице в Instagram поделилась советами и рассказала, как правильно выбрать безопасный и полезный хлеб.

На что обращать внимание при выборе хлеба?

1 – помол муки

Прежде всего, на что нужно обратить внимание – это помол муки. Он, как правило, стоит на первом месте в составе. Предпочитайте грубые виды помола – такой сорт измельчают из цельного зерна и не очищают муку от оболочки. Именно это делает сорт питательным и богатым витаминами. Мука второго и третьего сорта чаще всего включают в себя больше крахмала, а меньше клетчатки и минералов.

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2 – наличие и количество сахаров

Для улучшения вкуса в хлеб часто добавляют глюкозофруктовые сиропы, яблочное пюре, солод, квасное сусло. И обычно их перечень и вес есть в составе белков, жиров и углеводов. Их может быть от одного и больше. К примеру, сладкие виды хлеба включают в себя 13 г сахаров.

3 – перечень составляющих

Это означает, что лучшим видом хлеба будет считаться тот, у которого будет меньшее количество и список составляющих.

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