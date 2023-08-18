Выбирая арбуз в магазине или на рынке, вряд ли будет возможность его попробовать, чтобы убедиться в том, сладкий он или нет. Однако существует немало лайфхаков, которые помогут определить это визуально.

Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram рассказал о топ-5 лайфхаках, которые помогут выбрать сладкий арбуз.

Следовательно, покупая арбуз, внимание следует обратить на следующие критерии:

Желтое пятно

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Если на арбузе большое желтоватое пятно – это свидетельствует о том, что плод долго лежал на солнце и успел созреть. Следовательно, он будет сладким и сочным.

Шрамы и царапины

Небольшие пятна и сухие царапины на поверхности арбуза тоже являются признаками сладкого плода.

Сухой хвостик

Также внимание следует обратить на корешок, в идеале он должен быть сухим.

Четкие темные линии

Если арбуз покрыт четкими темными линиями – он 100% сладкий.

Как выбрать арбуз по звуку?

Определить сладкий арбуз или нет, можно просто постучать по нему.

Постучав по арбузу, звук не должен быть глухим и звенящим, а средним между ними и напоминать так называемую вибрацию. Глухой звук свидетельствует о том, что плод переспел, слишком звонкий – не созрел.

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