Как выбрать сладкий арбуз: топ-5 правил, которые всегда работают
Выбирая арбуз в магазине или на рынке, вряд ли будет возможность его попробовать, чтобы убедиться в том, сладкий он или нет. Однако существует немало лайфхаков, которые помогут определить это визуально.
Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram рассказал о топ-5 лайфхаках, которые помогут выбрать сладкий арбуз.
Следовательно, покупая арбуз, внимание следует обратить на следующие критерии:
Желтое пятно
Если на арбузе большое желтоватое пятно – это свидетельствует о том, что плод долго лежал на солнце и успел созреть. Следовательно, он будет сладким и сочным.
Шрамы и царапины
Небольшие пятна и сухие царапины на поверхности арбуза тоже являются признаками сладкого плода.
Сухой хвостик
Также внимание следует обратить на корешок, в идеале он должен быть сухим.
Четкие темные линии
Если арбуз покрыт четкими темными линиями – он 100% сладкий.
Как выбрать арбуз по звуку?
Определить сладкий арбуз или нет, можно просто постучать по нему.
Постучав по арбузу, звук не должен быть глухим и звенящим, а средним между ними и напоминать так называемую вибрацию. Глухой звук свидетельствует о том, что плод переспел, слишком звонкий – не созрел.
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