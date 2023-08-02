Как выбрать сладкий и сочный арбуз: лучший и действенный способ
Пытаясь выбрать спелый и качественный арбуз на рынке, люди прибегают к множеству способов и лайфхаков, самый популярный из которых требует постучать по плоду. Однако, по словам опытных хозяек, этот метод уже несколько устаревший и делать нужно другие махинации.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как выбрать спелый, сладкий и сочный арбуз на рынке.
Чтобы выбрать спелый, сочный и сладкий арбуз, его нужно просто понюхать. Говорят, что это самый действенный способ.
На зрелость арбуза указывает его легкий сладковатый аромат. Особенно у основания, где был прикреплен стебель. Но если понюхав арбуз, вы ощущаете слегка кислый или неприятный запах, это свидетельствует о том, что перед вами перезрелый или испорченный плод.
Как выбрать арбуз по звуку?
Если же вы сторонник традиционных методов, то с постукиванием стоит быть тоже внимательным.
Постучав по арбузу, звук не должен быть глухим и звенящим, а средним между ними и напоминать так называемую вибрацию. Глухой звук свидетельствует о том, что плод переспел, слишком звонкий – не созрел.
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