Пытаясь выбрать спелый и качественный арбуз на рынке, люди прибегают к множеству способов и лайфхаков, самый популярный из которых требует постучать по плоду. Однако, по словам опытных хозяек, этот метод уже несколько устаревший и делать нужно другие махинации.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как выбрать спелый, сладкий и сочный арбуз на рынке.

Чтобы выбрать спелый, сочный и сладкий арбуз, его нужно просто понюхать. Говорят, что это самый действенный способ.

На зрелость арбуза указывает его легкий сладковатый аромат. Особенно у основания, где был прикреплен стебель. Но если понюхав арбуз, вы ощущаете слегка кислый или неприятный запах, это свидетельствует о том, что перед вами перезрелый или испорченный плод.

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Как выбрать арбуз по звуку?

Если же вы сторонник традиционных методов, то с постукиванием стоит быть тоже внимательным.

Постучав по арбузу, звук не должен быть глухим и звенящим, а средним между ними и напоминать так называемую вибрацию. Глухой звук свидетельствует о том, что плод переспел, слишком звонкий – не созрел.

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