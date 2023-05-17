Как выбрать сосиски в магазине: делимся полезными советами

Ирина Мельниченко
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Как выбрать сосиски

Самый простой, бюджетный и очень спорный по качеству и пользе продукт – сосиски. Очень часто эксперты спорят, можно ли вообще есть сосиски и если да, то какие лучше всего покупать. Специалисты рекомендуют готовить сосиски самостоятельно дома из куриного филе, это займет не больше 1 часа, но при этом вы точно будете уверены в их безопасности.

Домашние сосиски

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как все-таки выбрать качественные сосиски в магазине, на что стоит обратить внимание в первую очередь и, как их правильно варить.

На что обратить внимание в первую очередь

Эксперты советуют обратить внимание на значок ДСТУ – государственный стандарт Украины, свод четко регламентированных правил и норм, по которым изготавливается продукт. Если на продуктах есть такой значок с отметкой ДСТУ, это "говорит" о том, что такой продукт безопасный и его можно есть.

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Как выбрать сосиски

Состав

Сосиски высшего сорта должны на 100 % состоять из качественного мяса, а также в них могут быть сало, молоко, растительное масло, специи, сливки, куриные яйца. И очень важно, что больше ничего кроме этих продуктов в изделиях высшего сорта быть не должно.

Как правильно выбрать сосиски

Текстура и цвет

Цвет качественных сосисок может быть от светло-белого, до светло-розового. Если же цвет насыщенный розовый, это значит, что в продукте очень много красителей.

Качественные сосиски должны быть с плотной оболочкой и упругими. Если же продукт мягкий, он с белковыми добавками и точно сделан из некачественного мяса.

На что обратить внимание при выборе сосисок

Специалисты рекомендуют просто надавить на сосиску, если после надавливания она не восстанавливает форму, значит это плохой продукт!

Как проверить сосиски при помощи сковороды и микроволновки

Пожарьте сосиску или поместите ее в микроволновку, и если она сморщилась, в таком продукте есть каррагинан, который может быть причиной аллергии. Поэтому такой продукт нельзя есть!

Магазинные сосиски

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