Самый простой, бюджетный и очень спорный по качеству и пользе продукт – сосиски. Очень часто эксперты спорят, можно ли вообще есть сосиски и если да, то какие лучше всего покупать. Специалисты рекомендуют готовить сосиски самостоятельно дома из куриного филе, это займет не больше 1 часа, но при этом вы точно будете уверены в их безопасности.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как все-таки выбрать качественные сосиски в магазине, на что стоит обратить внимание в первую очередь и, как их правильно варить.

На что обратить внимание в первую очередь

Эксперты советуют обратить внимание на значок ДСТУ – государственный стандарт Украины, свод четко регламентированных правил и норм, по которым изготавливается продукт. Если на продуктах есть такой значок с отметкой ДСТУ, это "говорит" о том, что такой продукт безопасный и его можно есть.

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Состав

Сосиски высшего сорта должны на 100 % состоять из качественного мяса, а также в них могут быть сало, молоко, растительное масло, специи, сливки, куриные яйца. И очень важно, что больше ничего кроме этих продуктов в изделиях высшего сорта быть не должно.

Текстура и цвет

Цвет качественных сосисок может быть от светло-белого, до светло-розового. Если же цвет насыщенный розовый, это значит, что в продукте очень много красителей.

Качественные сосиски должны быть с плотной оболочкой и упругими. Если же продукт мягкий, он с белковыми добавками и точно сделан из некачественного мяса.

Специалисты рекомендуют просто надавить на сосиску, если после надавливания она не восстанавливает форму, значит это плохой продукт!

Как проверить сосиски при помощи сковороды и микроволновки

Пожарьте сосиску или поместите ее в микроволновку, и если она сморщилась, в таком продукте есть каррагинан, который может быть причиной аллергии. Поэтому такой продукт нельзя есть!