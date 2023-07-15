Один из лучших способов сохранить клубнику на зиму – заморозить ее. Однако ягода, как и большинство других, становится мягкой после размораживания и не держит форму. Поэтому нужно знать как правильно это делать.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым лучшим способом замораживания клубники на зиму.

Технология замораживания:

1. Сначала нужно подготовить клубнику, тщательно помыть ее в холодной воде и просушить бумажными полотенцами.

Видео дня

2. Далее нужно почистить ягоды от хвостиков и по желанию порезать клубнику на меньшие куски, если она большая.

3. Подготовленную клубнику выложить на поднос и поставить в морозилку. Полностью заморозить ягоду.

4. После замораживания переложить ягоды в пакет и плотно его закрыть. Снова переложить их в морозилку.

На заметку: использовать замороженную клубнику лучше в течении полугода.

Как использовать замороженную клубнику?

Замороженная клубника – это отличный ингредиент для освежающих летних напитков, одним из которых являются смузи. Фудблогер Анна с ником filanna.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом клубнично-банановой полосы, который вы приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

клубника – 200 г

банан – 100 г

молоко (йогурт, сметана) – 120 мл

мед или сахар – 1 ст. л.

лед

Способ приготовления:

1. Сначала порезать произвольными кусками клубнику и банан. Переложить в чашу блендера.

2. Налить в фрукты молоко, йогурт или сметану.

3. Добавить мед или сахар. По желанию положить кубики льда или добавить их в уже готовый напиток. Закрыть комбайн крышкой и сбить все ингредиенты в однородную массу.

4. Получившуюся массу вылить в стакан. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: