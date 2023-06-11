Один из способов сохранить клубнику на зиму – заморозить. Таким образом, она сохраняет свои вкусовые свойства, свежесть и пользу.

Но самая главная проблема в процессе размораживания ягоды – это то, что она течет и становится водяной после. Фудблогер Юлия Раскевич (eattravelmeet) на своей странице в Instagram поделилась лучшим способом замораживания клубники целой, которая поможет избежать неприятных последствий.

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Ингредиенты:

клубника для замораживания

клубника для пюре

сахар

Способ замораживания:

1. Клубнику, которую вы планируете заморозить, нужно тщательно перебрать, помыть и очистить от плодоножки. Подготовленные ягоды переложить в контейнер.

2. Остальные ягоды нужно также помыть и очистить от хвостиков и переложить в любую глубокую тару.

3. Добавить к ягодам сахар и взбить все погружным блендером в однородное состояние пюре.

4. Полученное пюре вылить в контейнер в клубнику. Оно должно полностью покрыть ягоды.

5. Закрыть контейнер крышкой и оставить в морозилке для хранения. Готово!

На заметку: при необходимости ягоды можно разморозить прямо в контейнере и если они останутся, то снова их заморозить таким образом. Это не влияет на их вкус и текстуру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как хранить клубнику свежей целую неделю в холодильнике.