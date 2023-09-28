Свежая тыква – это основа для многих вкусных и полезных блюд: пюре, супов, салатов и даже выпечки. Кроме того, овощ можно сохранить на зиму, что в дальнейшем его использовать для приготовления, а именно заморозить.

В одном из блогов о детском меню и прикорме (prikorm_kids_menu) в Instagram было опубликовано три способа заморозки тыквы на зиму.

Натертая

Для этого нужно свежую тыкву помыть и почистить от кожуры. Далее – натереть овощ на большой терке. Напоследок расфасовать измельченную тыкву в зип-пакеты и положить в морозильную камеру.

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Порезанная

Для этого нужно свежую тыкву помыть и почистить от кожуры. Далее порезать в виде средних кубиков, разложить их в один слой на доску и заморозить в морозилке. После этого достать мороженые кусочки овоща и расфасовать их в зип-пакеты.

В виде пюре

Для начала нужно свежую тыкву помыть, очистить от кожуры и порезать произвольными кусками. Выложить овощи на противень и запечь в духовке до готовности. Запеченную тыкву следует размять до состояния пюре и расфасовать в тару для хранения льда.

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