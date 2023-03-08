Многие хозяйки считают, что в домашней консервации погибает подавляющая часть полезных веществ. Но это миф и волноваться нужно совсем не об этом. Заготовки могут оказаться опасными для употребления в том случае, если их неправильно готовить или хранить.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно готовить консервацию, чтобы она была безопасной.

Ни для кого не секрет, что банки простоят как можно дольше, если их предварительно простерилизовать.

Как правильно стерилизовать банки?

Видео дня

Для этого нужно прокипятить банки в течение 5-10 минут. Далее нужно поставить вверх дном, чтобы они полностью высохли. В то же время еда, которую вы будете консервировать, должна быть тоже стерильной – ее температуры должно быть около 100 градусов Цельсия.

Также помните, что при покупке консервации в магазине внимательно смотрите на срок годности. Также, если вы видите, чтобы банка стала шарообразной или немного надулась извне, это свидетельствует о том, что еда начала бродить.

Как проверить домашнюю консервацию?

1. Если вы заметили, что крышка полностью куполообразная, или если внутри или на поверхности появилась пена и из банки доносится специфический запах, заготовку потреблять нельзя.

2. Также если банка неплотно закрыта крышкой, это свидетельствует о том, что в пище может присутствовать токсин, который может вызвать серьезное отравление.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие ингредиенты могут сделать домашнюю консервацию опасной.