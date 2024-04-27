Какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты: ее использовать не стоит

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты: ее использовать не стоит

Квашеная капуста может стать превосходной заменой любых салатов. Она достаточно питательная и легко готовится в домашних условиях. Но овощ достаточно капризный. Поэтому для того, чтобы вкус получился удачным, нужно знать, какую именно посуду выбрать.

Редакция FoodOboz расскажет, какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты. Его выбирать не нужно.

Какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты: ее использовать не стоит

В какой посуде нельзя квасить капусту

Категорически нельзя квасить капусту в посуде из алюминия и стали. Дело в том, что эти материалы моментально и очень активно вступают в реакцию с кислотами. В квашеной капусте таких компонентов больше, чем достаточно. Овощ будет серым и будет иметь неприятный вкус.

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Какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты: ее использовать не стоит

Какую емкость лучше выбрать

  • эмалированную
  • стеклянную
  • дубовую

В посуде из таких материалов капуста отлично промаринуется и будет хрустящей. Обратите внимание, что посуда должна быть чистой, без повреждений, потому что это влияет на качество продукта.

Какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты: ее использовать не стоит

Несколько рекомендаций по приготовлению

1. Соль для приготовления квашеной капусты должна быть обычной каменной. Нельзя использовать йодированную.

Какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты: ее использовать не стоит

2. Не нарезайте слишком мелко капусту, чтобы она не была мягкой.

3. Не мойте сырую капусту перед приготовлением. Достаточно будет только снять верхние листья.

Какая посуда не подходит для приготовления квашеной капусты: ее использовать не стоит

4. Самая оптимальная температура, при которой квасится капуста – +20°C. В холодильник можно поставить капусту только для хранения.

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