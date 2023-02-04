Картофельное пюре – очень вкусное и сытное блюдо, которое, казалось бы, умеет готовить каждая хозяйка. Но даже такое простое блюдо можно легко испортить, добавив некоторые ингредиенты не в том виде, что нужно.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие ингредиенты могут испортить картофельное пюре.

Традиционное в картофельное пюре обязательно добавляют молоко и сливочное масло. Обойтись без этих продуктов очень сложно – они делают блюдо мягким, нежным и очень ароматным.

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Впрочем, добавляя их в картофельное пюре, следует помнить о главном правиле – использовать ингредиенты только из холодильника нельзя, они должны быть теплыми, а еще лучше – горячими. Итак, подождите, пока они станут комнатной температуры, или разогрейте. Иначе – эта ошибка приведет к тому, что пюре моментально станет серым и тугим.

Кроме этого, очень важно не прибегать к использованию кухонных комбайнов, таких как блендер. Ведь он слишком взбивает картофельную массу, делая консистенцию крахмалистой, липкой и тягучей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что можно добавить в картофельное пюре, кроме молока и сливочного масла.