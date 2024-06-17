У настоящих хозяек ни одно лето не обходится без приготовления консервации на зиму. Это всегда очень бюджетно и вкусно. Но что касается огурцов, то далеко не все плоды подходят для изготовления закруток.

Редакция FoodOboz расскажет, какие огурцы не подходят для консервирования. Есть несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание.

Какие огурцы точно не подходят для консервирования

Огурцы, в которых очень большая семенная камера, лучше использовать для салатов. Но для консервирования они точно не подходят. Плоды очень размякнут от маринада и точно не будут хрустящими.

Увядшие плоды

Если у огурцов не будет упругости – вкусной консервации точно не получится. Поэтому используй только свежие плоды.

Очень большие огурцы

Большие огурцы имеют толстую кожуру и много семян. Если консервировать такие огурцы – это не будет вкусно. Для закруток выбирайте плоды среднего размера, а еще лучше небольшие.

Огурцы с повреждением

Надбитые огурцы или начинающие портиться ни в коем случае нельзя консервировать. Есть риск распространения микробов и банка может взорваться. Или же, из-за длительного хранения, закрутка просто испортится.

Огурцы с гладкой кожурой

Самыми вкусными будут консервированные огурцы, которые имеют пузырьки. Это означает, что плоды будут сочными и упругими. Овощи с гладкой шкуркой используйте для приготовления других блюд.

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