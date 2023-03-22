Какие огурцы наиболее подходят для засолки: лучшие сорта
В идеале маринованные огурцы получаются сочными, хрустящими и упругими. Но какой бы удачный рецепт вы ни выбрали, результат больше всего зависит от сорта огурцов.
Дело в том, что многие хозяйки путают и выбирают для засолки салатные огурцы, что совсем неправильно. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно выбрать огурцы для засолки и какие сорта плодов лучше всего для этого подходят.
Чем салатные огурцы отличаются от засолочных?
Есть несколько критериев, которые позволяют правильно выбрать огурцы для засолки.
1. Окрас кожуры – отдавайте предпочтение плодам, кожура которых имеет темно-зеленый оттенок без желтизны.
2. Наличие и цвет бугорков или колючек – если вы хотите, чтобы маринованные огурцы были хрустящими, лучше засаливать огурцы с черными, а не белыми шипами. Именно такие овощи хорошо впитывают маринад и получаются очень сочные. Мариновать огурцы с белыми колючками тоже можно, но они не будут такими хрустящими.
3. Размер огурца – идеальные для консервирования те огурцы, длина которых не превышает 10 сантиметров.
4. Толщина кожуры – для того, чтобы понять, подходят ли огурцы для засолки, следует попытаться проткнуть кожуру одного овоща ногтем. Если это получается, но с трудом, то это идеальный плод для приготовления.
5. Упругость хвостика – он должен быть упругим и немного твердым.
Что касается сортов, то лучше всего для засолки подходят:
- сорт "Бочковый засолочный F1";
- сорт "Дальневосточный";
- сорт "Веселые ребята F1";
- сорт "Герман F1";
- сорт "Засолочный F1";
- сорт "Кукушка F1";
- сорт "Кураж F1";
- сорт "Парижский корнишон"
- сорт "Источники F1";
- сорт "Феникс".
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