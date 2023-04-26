Лето – сезон свежих фруктов и овощей, которые хозяйки активно консервируют на зиму: начиная от варенья и компотов, заканчивая овощным ассорти.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что можно консервировать в разные месяцы лета.

Что консервировать в июне?

С июня начинается сезон клубники, из которой отлично готовить варенье, джемы, компоты, настойки и наливки. Это все также можно делать и из ранних сортов яблок, вишни и черешни, которые как раз созревают в этот период.

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Что касается овощей, то следует обратить свое внимание на чеснок, зелень и горох. Чеснок – это отличная основа для приготовления заправки к зеленому борщу и чесночной пасте. К тому же стрелки овоща можно законсервировать отдельно, а затем добавлять в закуски и лечо. Зелень и молодой горох лучше сушить или заморозить.

Нельзя не вспомнить и о кабачках. В середине и конце июня смело приступайте к консервированию кабачковой икры или салата.

Что консервировать в июле?

В июле созревают абрикосы – из них выходит вкусное варенье, джем и компоты. Кроме того, фрукт можно засушить как курагу и добавлять ее в выпечку или десерты.

Середина-конец июля – период, когда созревают ранние сорта капусты, которую можно заквасить.

К кабачкам, консервация которых продолжается, добавляются баклажаны. Традиционно их консервируют кусочками или кружочками, делают салаты и икру.

Что консервировать в августе?

Август считается наиболее богатым и щедрым месяцем, в который созревают практически все овощи и фрукты.

Прежде всего, консервируют сладкий перец и делают из него лечо, маринуют и квасят огурцы, то же касается и помидоров. Кстати, помидоры можно не только закрывать – из них получается вкусная паста, кетчуп и лечо.

К середине-концу августа созревает фасоль, которую традиционно замораживают или консервируют самостоятельно и в таком виде добавляют в салаты или закуски. Также созревает морковь, которую можно натереть, заморозить и использовать в борщах или супах.

Если говорить о фруктах, то продолжается сезон яблок, к которым добавляется груша и персики. Опять же, их вкусно добавлять в компоты, варенье или просто сушить.

И куда без арбузов. Так что самое время закрыть компот, сок или квас. Некоторые опытные хозяйки даже консервируют такой фрукт самостоятельно.

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