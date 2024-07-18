Какие продукты нужно всегда содержать в холодильнике: список

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Какие продукты нужно всегда содержать в холодильнике: список

Иногда в холодильнике можно найти довольно интересные продукты. Например, некоторые хранят там хлеб или картофель, в то время как другие предпочитают хранить там лук.

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Однако следует точно знать, какие продукты можно хранить в холодильнике, а какие лучше держать подальше. Благодаря этим знаниям можно продлить их сроки потребления и уберечь себя от употребления испорченной пищи. Какие продукты всегда следует хранить в холодильнике, рассказывает The Sun.

Пол Голливуд, также известный как "Король хлеба", рассказал изданию, какие именно продукты обязательно должны находиться в холодильнике. Эти данные также приводит Европейский совет по пищевой информации.

Какие продукты нужно всегда содержать в холодильнике: список

Продукты, хранящиеся в холодильнике:

  • Яблоки
  • Ягоды
  • Сливочное масло
  • Сыр
Какие продукты нужно всегда содержать в холодильнике: список
  • Яйца (свежие и вареные)
  • Рыба (готовая и свежая)
  • Свежая зелень
  • Лимоны
  • Мясо (вареное и свежее)
  • Молоко
Какие продукты нужно всегда содержать в холодильнике: список
  • Апельсины
  • Соленые огурцы (открытые)
  • Листья салата
  • Помидоры
  • Йогурты

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