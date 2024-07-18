Иногда в холодильнике можно найти довольно интересные продукты. Например, некоторые хранят там хлеб или картофель, в то время как другие предпочитают хранить там лук.

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Однако следует точно знать, какие продукты можно хранить в холодильнике, а какие лучше держать подальше. Благодаря этим знаниям можно продлить их сроки потребления и уберечь себя от употребления испорченной пищи. Какие продукты всегда следует хранить в холодильнике, рассказывает The Sun.

Пол Голливуд, также известный как "Король хлеба", рассказал изданию, какие именно продукты обязательно должны находиться в холодильнике. Эти данные также приводит Европейский совет по пищевой информации.

Продукты, хранящиеся в холодильнике:

Яблоки

Ягоды

Сливочное масло

Сыр

Яйца (свежие и вареные)

Рыба (готовая и свежая)

Свежая зелень

Лимоны

Мясо (вареное и свежее)

Молоко

Апельсины

Соленые огурцы (открытые)

Листья салата

Помидоры

Йогурты

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