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Какие продукты нужно всегда содержать в холодильнике: список
Иногда в холодильнике можно найти довольно интересные продукты. Например, некоторые хранят там хлеб или картофель, в то время как другие предпочитают хранить там лук.
Однако следует точно знать, какие продукты можно хранить в холодильнике, а какие лучше держать подальше. Благодаря этим знаниям можно продлить их сроки потребления и уберечь себя от употребления испорченной пищи. Какие продукты всегда следует хранить в холодильнике, рассказывает The Sun.
Пол Голливуд, также известный как "Король хлеба", рассказал изданию, какие именно продукты обязательно должны находиться в холодильнике. Эти данные также приводит Европейский совет по пищевой информации.
Продукты, хранящиеся в холодильнике:
- Яблоки
- Ягоды
- Сливочное масло
- Сыр
- Яйца (свежие и вареные)
- Рыба (готовая и свежая)
- Свежая зелень
- Лимоны
- Мясо (вареное и свежее)
- Молоко
- Апельсины
- Соленые огурцы (открытые)
- Листья салата
- Помидоры
- Йогурты
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