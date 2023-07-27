Июль – второй летний месяц, который дарит щедрый урожай ягод и некоторых фруктов, например, ранних яблок, абрикос, шелковиц, вишен. А также в это время хозяйки консервируют на зиму огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, замораживают молодой горох, консервируют зелень, чеснок.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, что лучше всего по мнению опытных хозяек, заготовить на зиму именно в июле.

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1. Ягоды – вишни, смородина, крыжовник, малина, черешни

Из ягод можно готовить на зиму вкусные джемы, густое варенье, компоты. А еще их можно заморозить свежими в морозилке. Стоит отметить, что еще из ягод можно готовить ароматные наливки, а абрикосы можно консервировать половинками.

2. Овощи – огурцы, кабачки, помидоры, баклажаны

В июле много молодого гороха, который можно заморозить и консервировать. А также много кабачков и огурцов, которые можно консервировать и делать вкусные салаты и закуски, из баклажанов получится ароматная икра. Из помидоров делают острую аджику.

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