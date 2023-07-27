Какие заготовки на зиму сделать в июле: лучшие идеи опытных хозяек

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
3,3 т.
Ягодное варенье

Июль – второй летний месяц, который дарит щедрый урожай ягод и некоторых фруктов, например, ранних яблок, абрикос, шелковиц, вишен. А также в это время хозяйки консервируют на зиму огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, замораживают молодой горох, консервируют зелень, чеснок.

Какое варенье приготовить в июле

Редакция FoodOboz делится полезными советами, что лучше всего по мнению опытных хозяек, заготовить на зиму именно в июле.

Консервированные огурцы
Видео дня

1. Ягоды – вишни, смородина, крыжовник, малина, черешни

Вишневый компот

Из ягод можно готовить на зиму вкусные джемы, густое варенье, компоты. А еще их можно заморозить свежими в морозилке. Стоит отметить, что еще из ягод можно готовить ароматные наливки, а абрикосы можно консервировать половинками.

Абрикосовое варенье с миндалем и половинками

2. Овощи – огурцы, кабачки, помидоры, баклажаны

Консервированные овощи

В июле много молодого гороха, который можно заморозить и консервировать. А также много кабачков и огурцов, которые можно консервировать и делать вкусные салаты и закуски, из баклажанов получится ароматная икра. Из помидоров делают острую аджику.

Домашняя консервация на зиму

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусные, хрустящие кабачки кружочками на зиму. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты