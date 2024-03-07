Какое масло самое вредное для приготовления: его следует избегать

Масло это продукт, без которого трудно представить приготовление пищи. Она добавляется при жарке блюд, заправке салатов, консервации и даже выпечке.

Именно поэтому очень важно различать виды масла, которые присутствуют на полках магазинов, и понимать, какие из них лучше избегать в своем рационе, пишет Eatthis.

Пальмовое масло

Обычно никто не готовит дома, используя пальмовое масло. Тем не менее она в больших количествах может содержаться в обработанных пищевых продуктах. Например, чаще всего пальмовое масло встречается в составе тортов, лепешек к пицце, шоколадной пасте и разнообразной выпечке.

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Соевое масло

Этот вид масла, я и пальмовую, достаточно важно найти на полках обычных магазинов. Однако ее с легкостью можно встретить в большом количестве коммерчески приготовленных продуктов. Чаще всего она входит в состав приправ, заправок в салаты, а также жареной пищи.

Кукурузное масло

Чаще кукурузное масло используют для жарки во фритюре. Такое масло способно вызвать пищевую аллергию, нарушения пищеварения, а также провоцирует возникновение ожирения. Специалисты рекомендуют заменять такое масло обычным авокадо.

Гидрогенизированные растительные масла

Такого масла не встретить в природе, ведь оно изготовлено путем добавления молекул водорода к жидким маслам, превращая его в более жесткую форму с удлиненным сроком хранения. Отказ от употребления гидрогенизированных растительных масел способствует значительному уменьшению употребления трансжиров, оказывающих негативное влияние на здоровье человека.

Кокосовое масло

В последние годы она приобрела незаурядную популярность, однако, потребление кокосового масла следует ограничить. В этом масле содержится высокая концентрация насыщенных жиров, из-за чего его ни в коем случае нельзя назвать полезным.

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