Какой день лучше выбрать для выпекания паски и окрашивания яиц на Пасху
В этом году украинцы будут праздновать Пасху 5 мая. В один из самых главных христианских праздников принять выпекать паски и раскрашивать яйца. Для этих занятий принято выбирать определенные дни.
В какие именно дни лучше всего выпекать паску и красить яйца, согласно традициям, разбирался FoodOboz.
Когда печь паску
Согласно церковным канонам паску следует выпекать в дни Страстной недели. Лучше всего для этого подойдет Чистый четверг или Великая суббота.
Тем не менее, на Слобожанщине и в некоторых других регионах страны паски принято выпекать в Страстную пятницу, но только до вынесения Плащаницы, то есть в первой половине дня.
Все же чаще всего паски выпекают именно в Чистый четверг, предварительно смыв с себя все грехи и убрав дом.
Когда красить яйца
Согласно церковной традиции, яйца нужно красить в тот же день, когда печется паска, то есть в Чистый четверг. А потом, в Великую субботу, паски вместе с раскрашенными яйцами хозяйки понесут в церковь на освящение.
Традиционно яйца окрашивают в луковой шелухе, или используют натуральные красители. Самым популярным цветом красно-коричневый.
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