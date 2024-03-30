В этом году украинцы будут праздновать Пасху 5 мая. В один из самых главных христианских праздников принять выпекать паски и раскрашивать яйца. Для этих занятий принято выбирать определенные дни.

В какие именно дни лучше всего выпекать паску и красить яйца, согласно традициям, разбирался FoodOboz.

Когда печь паску

Согласно церковным канонам паску следует выпекать в дни Страстной недели. Лучше всего для этого подойдет Чистый четверг или Великая суббота.

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Тем не менее, на Слобожанщине и в некоторых других регионах страны паски принято выпекать в Страстную пятницу, но только до вынесения Плащаницы, то есть в первой половине дня.

Все же чаще всего паски выпекают именно в Чистый четверг, предварительно смыв с себя все грехи и убрав дом.

Когда красить яйца

Согласно церковной традиции, яйца нужно красить в тот же день, когда печется паска, то есть в Чистый четверг. А потом, в Великую субботу, паски вместе с раскрашенными яйцами хозяйки понесут в церковь на освящение.

Традиционно яйца окрашивают в луковой шелухе, или используют натуральные красители. Самым популярным цветом красно-коричневый.

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