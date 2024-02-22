Какой творог лучше всего подойдет для сырников, чтобы они не распадались: делимся советами

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Какой творог лучше всего подойдет для сырников, чтобы они не распадались: делимся советами

Домашние сырники очень часто при приготовлении распадаются и пригорают. Для того, чтобы такого не было, нужно готовить правильно основу, а именно – выбирать жирный и сухой творог, а также не добавлять больше 2 яиц и не больше 2 ст. л. сахара.

Идеальные золотистые сырники

Кулинар поделилась в Instagram советом и рецептом вкусных и главное – удачных сырников, которые не будут распадаться.

Рецепт сырников
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Совет: творог для сырников должен быть не меньше 9%, чтобы они хорошо держали форму и не распадались!

Творог для удачных сырников

Ингредиенты:

  • Творог 9% – 600 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст. л. с горкой
  • Цедра апельсина – 1/2 шт.
  • Сок апельсина – 1 ст. л.
  • Мука – 3-4 ст. л.
  • Мука для формования
  • Кокосовое масло

Способ приготовления:

1. Творог перемешайте, добавьте яйца, сахар, муку, цедру и сок апельсина.

Основа для сырников

2. Сформируйте руками сырники.

Приготовление сырников

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Сколько и как правильно жарить сырники

4. Выложите на блюдо и подавайте со сметаной, джемом, сгущенным молоком.

Готовые сырники

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