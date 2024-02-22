Домашние сырники очень часто при приготовлении распадаются и пригорают. Для того, чтобы такого не было, нужно готовить правильно основу, а именно – выбирать жирный и сухой творог, а также не добавлять больше 2 яиц и не больше 2 ст. л. сахара.

Кулинар поделилась в Instagram советом и рецептом вкусных и главное – удачных сырников, которые не будут распадаться.

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Совет: творог для сырников должен быть не меньше 9%, чтобы они хорошо держали форму и не распадались!

Ингредиенты:

Творог 9% – 600 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л. с горкой

Цедра апельсина – 1/2 шт.

Сок апельсина – 1 ст. л.

Мука – 3-4 ст. л.

Мука для формования

Кокосовое масло

Способ приготовления:

1. Творог перемешайте, добавьте яйца, сахар, муку, цедру и сок апельсина.

2. Сформируйте руками сырники.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

4. Выложите на блюдо и подавайте со сметаной, джемом, сгущенным молоком.