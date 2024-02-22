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Какой творог лучше всего подойдет для сырников, чтобы они не распадались: делимся советами
Домашние сырники очень часто при приготовлении распадаются и пригорают. Для того, чтобы такого не было, нужно готовить правильно основу, а именно – выбирать жирный и сухой творог, а также не добавлять больше 2 яиц и не больше 2 ст. л. сахара.
Кулинар поделилась в Instagram советом и рецептом вкусных и главное – удачных сырников, которые не будут распадаться.
Совет: творог для сырников должен быть не меньше 9%, чтобы они хорошо держали форму и не распадались!
Ингредиенты:
- Творог 9% – 600 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 2 ст. л. с горкой
- Цедра апельсина – 1/2 шт.
- Сок апельсина – 1 ст. л.
- Мука – 3-4 ст. л.
- Мука для формования
- Кокосовое масло
Способ приготовления:
1. Творог перемешайте, добавьте яйца, сахар, муку, цедру и сок апельсина.
2. Сформируйте руками сырники.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
4. Выложите на блюдо и подавайте со сметаной, джемом, сгущенным молоком.