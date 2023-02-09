Самое простое блюдо из картофеля, которое любят все – запеченный картофель по-селянски с соусом. Самое главное при приготовлении этого блюда – выбрать подходящий сорт овоща и запекать не меньше 30 минут. Подавать его нужно с соусами.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, запеченного картофеля по-селянски со специями, чесноком и с вкусным соусом.

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Чтобы картофель был хрустящим, его нужно запекать 25-30 минут при 200 С.

Ингредиенты:

картофель – 8-9 шт.

чеснок сырой – 1 зуб. или сухой

масло растительное – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Специи:

черный перец – щепотка

паприка – 1 ч. л.

орегано – 1/3 ч. л.

карри – 1/3 ч. л.

Соус:

сметана – 3 ст. л.

французская горчица – 1 ч. л.

натертый лук – 1 ч. л.

хмели-сунели – 1/4 ч. л.

маринованны лук – 1 шт.

соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и просушите, порежьте на дольки.

2. Посыпьте картофель специями, выложите на застеленный пергаментом противень.

3. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут.

4. Для соуса: смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец, перемешайте.

Подавайте картошку с соусом, будет очень вкусно!

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