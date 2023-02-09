Картофель по-селянски с пикантным соусом: сколько нужно запекать, чтобы он был хрустящим

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Рецепт картофеля

Самое простое блюдо из картофеля, которое любят все – запеченный картофель по-селянски с соусом. Самое главное при приготовлении этого блюда – выбрать подходящий сорт овоща и запекать не меньше 30 минут. Подавать его нужно с соусами. 

Как вкусно запечь картофель

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, запеченного картофеля по-селянски со специями, чесноком и с вкусным соусом. 

Рецепт картофеля
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Чтобы картофель был хрустящим, его нужно запекать 25-30 минут при 200 С. 

Сколько запекать картофель

Ингредиенты:

  • картофель – 8-9 шт.
  • чеснок сырой – 1 зуб. или сухой
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.

Специи:

  • черный перец – щепотка
  • паприка – 1 ч. л.
  • орегано – 1/3 ч. л.
  • карри – 1/3 ч. л.

Соус:

  • сметана – 3 ст. л.
  • французская горчица – 1 ч. л.
  • натертый лук – 1 ч. л.
  • хмели-сунели – 1/4 ч. л.
  • маринованны лук – 1 шт.
  • соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и просушите, порежьте на дольки.

Картофель со специями

2. Посыпьте картофель специями, выложите на застеленный пергаментом противень. 

3. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут.

Картофель по-селянски

4. Для соуса: смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец, перемешайте. 

Соус для картофеля

Подавайте картошку с соусом, будет очень вкусно!

Готовый картофель

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