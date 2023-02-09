Картофель по-селянски с пикантным соусом: сколько нужно запекать, чтобы он был хрустящим
Самое простое блюдо из картофеля, которое любят все – запеченный картофель по-селянски с соусом. Самое главное при приготовлении этого блюда – выбрать подходящий сорт овоща и запекать не меньше 30 минут. Подавать его нужно с соусами.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, запеченного картофеля по-селянски со специями, чесноком и с вкусным соусом.
Чтобы картофель был хрустящим, его нужно запекать 25-30 минут при 200 С.
Ингредиенты:
- картофель – 8-9 шт.
- чеснок сырой – 1 зуб. или сухой
- масло растительное – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
Специи:
- черный перец – щепотка
- паприка – 1 ч. л.
- орегано – 1/3 ч. л.
- карри – 1/3 ч. л.
Соус:
- сметана – 3 ст. л.
- французская горчица – 1 ч. л.
- натертый лук – 1 ч. л.
- хмели-сунели – 1/4 ч. л.
- маринованны лук – 1 шт.
- соль – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Картофель помойте и просушите, порежьте на дольки.
2. Посыпьте картофель специями, выложите на застеленный пергаментом противень.
3. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут.
4. Для соуса: смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец, перемешайте.
Подавайте картошку с соусом, будет очень вкусно!
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