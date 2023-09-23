Кофе – это любимый всеми напиток. Несмотря на то, что он известный своими энергетическими свойствами, может быть еще и полезным. В этом случае следует знать, какие ингредиенты помогут в этом, а какие только навредят.

Редакция FoodOboz расскажет, какие два ингредиента лучше никогда не добавлять в кофе.

Какие ингредиенты не следует добавлять в кофе?

Сахар

Прежде всего, речь идет о сахаре, который многие добавляют в кофе, чтобы приглушить горечь напитка. Однако ни для кого не секрет, что продукт содержит в себе много калорий, а также способствует увеличению веса и развитию диабета. Вместо сахара лучше добавить в кофе натуральный подсластитель, например, мед.

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Сливки

Особенно это касается искусственных сливок, которые, как правило, содержат много калорий и вредных ингредиентов. В качестве альтернативы можно выбрать безлактозное или молоко на растительной основе: миндальное, кокосовое или овсяное.

Как приготовить кофе?

1. Выбирайте качественные кофейные зерна. Обращайте внимание на те, которые выращены органически и без использования пестицидов или химикатов.

2. Используйте корицу. Как известно, это натуральная специя, которая поможет сделать напиток полезным. Корица – отличный источник антиоксидантов, помогающий уменьшить воспаление в организме и повысить иммунитет.

3. Метод приготовления. Лучше готовить кофе теми способами, которые не требуют высокой температуры и давления. Речь идет о френч-прессе, пуровере, фильтре.

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