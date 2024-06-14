Чтобы блюдо быстрее приготовилось, его нужно накрыть крышкой – именно такого утверждения придерживаются многие хозяйки. Но это действие далеко не всегда уместное.

Редакция FoodOboz расскажет, когда блюда лучше не накрывать крышкой. Это довольно простое действие, которое оказывает большое влияние на вкус и консистенцию продуктов.

Не накрывайте суп, соус или рагу крышкой

Главное условие удачного домашнего соуса – достаточно густая и тягучая консистенция. Если накрыть блюдо во время приготовления крышкой, вы не получите желаемого результата. потому что достаточное количество жидкости не испарится, и соус будет жидким. Это же касается крем-супа или рагу.

Особенно важно варить такие блюда без крышки в конце приготовления. Это повлияет не только на консистенцию, но и на интенсивность вкуса.

Не накрывайте блюдо крышкой во время жарки

Котлеты, нагетсы или картофель фри также лучше жарить без крышки. Блюда получатся гораздо вкуснее и привлекательнее.

Дело в том, что под крышкой изделия будут просто вариться, а им нужно как раз прожариваться для образования золотистой корочки. Под крышкой тот же картофель может просто развалиться, потому что в нем будет много влаги.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что может испортить вкус домашнего борща.