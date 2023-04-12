Выпекание пасок – главного символа праздника Пасхи, это главный ритуал в канун праздника. Ранее и в наше время считается, что правильно печь паски в Чистый четверг и в Великую субботу, перед Пасхой.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией о том, когда нельзя печь паски и почему.

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По народным обычаям, паску можно начинать готовить со среды, делать опару для будущей выпечки.

А выпекать паски лучше всего в четверг или субботу. Но, при этом категорически нельзя печь паски в Страстную пятницу. Этот день считается днем скорби!

К тому же, делать тесто для выпечки нужно после молитвы и только с добрыми мыслями. Ни в коем случаем нельзя ругаться в эти дни, а особенно когда вы готовите паски.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, можно ли наносить белковую глазурь на горячую паску.