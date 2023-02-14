Почему квашеная капуста скисла и как это исправить

Квашеная капуста – это не только вкусное и полезное, но и универсальное блюдо на все случаи жизни, которое подают на любое празднование и просто на ежедневный стол. Готовят ее на зиму по-разному: с морковью, свеклой, медом, рассолом и клюквой. В готовом виде ее даже добавляют в салаты.

Со временем такая заготовка может скиснуть – об этом свидетельствует специфический кислый аромат. Но это не значит, что его нужно сразу выбрасывать – ситуацию вполне реально исправить.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему квашеная капуста скисает и как это исправить.

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На вопрос, почему квашеная капуста скисает, есть простое объяснение – неправильные условия хранения. Дело в том, что такое блюдо не любит теплый воздух. И хранящаяся в тепле капуста начинает быстро высыхать или скисать. В таком случае важно не упустить тот момент, когда солевой раствор начнет опускаться на дно банки.

Если случилась такая ситуация, то избавиться от кислого запаха и вкуса можно после того, как вы промоете квашеную капусту под проточной водой.

Кроме того, такая капуста подойдет для приготовления таких блюд, как бигос, капустник или солянка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько соли добавить, чтобы квашеная капуста была хрустящей и не горчила.