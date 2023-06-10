Ленивые вареники – это вкусное, быстрое и полезное блюдо для завтрака, в основе которого – творожное тесто и иногда начинка – вишни, шоколад, тыква и даже картофель.

Очень часто бывает так, что даже придерживаясь всех пропорций и рецепта, ленивые вареники все равно развариваются, становятся не столь привлекательные и вкусные. Редакция FoodOboz расскажет вам, что сделать перед варкой, чтобы избежать неприятных последствий.

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Так, цель лайфхака состоит в предварительной заморозке ленивых вареников.

Дело в том, что заморозив блюдо, оно будет держать свою форму в процессе варки, в отличие от свежих. В таком случае есть смысл приготовить сразу много ленивых вареников и отваривать их при необходимости.

Фудблогер Анастасия с ником healthydemure на своей странице в Instagram поделилась рецептом быстрых ленивых вареников.

Ингредиенты:

творог 9% – 200 г

яйца – 1 шт

мед – 1-2 ч. л.

мука – 2-3 ст. л. (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. В миску положить творог, добавить оставшиеся ингредиенты. Хорошо перемешать или взбить до однородности блендером.

2. Из полученного теста сформировать колбаску. Порезать порционными кусками и сформировать ленивые вареники.

3. Отварить в кипящей воде, пока не всплывут. Приятного аппетита!

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