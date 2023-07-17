Маринованные огурцы не потеряют цвет и будут хрустящие: как правильно подготовить

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Маринованные огурцы не потеряют цвет и будут хрустящие: как правильно подготовить

Как правило, маринованные огурцы часто становятся тусклыми, мягкими и теряют упругость после засолки. Однако есть один простой лайфхак, который поможет избежать таких последствий. В то же время, маринад или рассол, в котором готовите огурцы, не имеет значения.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как правильно подготовить огурцы для маринования, чтобы они были хрустящие и не теряли цвет.

Маринованные огурцы на зиму

Как правильно подготовить огурцы?

1. Для начала нужно сложить огурцы в какую-нибудь глубокую тару.

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2. Смешать горячую воду и соль (в пропорции 10 л воды 500 г соли). Получившейся жидкостью полить огурцы.

3. После такой процедуры огурцы нужно будет сразу переложить в тару с ледяной водой. Для наилучшего эффекта в воду можно положить лед.

4. На этом этапе можно переходить к маринованию.

Как подготовить огурцы для маринования

Секрет: благодаря такому резкому перепаду температур овощи сохранят свой вкус, упругость и цвет даже после маринования. На вкус такие манипуляции никак не повлияют.

Популярная кулинар Лилия Цвет на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом маринованных огурцов.

Рецепт маринованных огурцов на зиму

Ингредиенты:

  • соцветие укропа – 1 шт
  • лавровый лист – 1 шт
  • корень хрена – 2 см
  • корень петрушки – 2 см
  • чеснок – 4 зубчика
  • ароматный перец – 3 шт
  • кориандр – щепотка
  • горчица – 0,5 ч. л.
  • гвоздика – 1 шт

Для маринада:

  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 1 час. Отрезать в каждом огурце концы.

2. На дно банки выложить все необходимые специи и зелень. Утрамбовать огурцы.

Огурцы

3. Добавить в банку все необходимые ингредиенты для маринада.

4. Залить кипятком и закрыть крышками.

5. Стерилизовать банки с огурцами 10 минут с момента закипания.

Рецепт маринованных огурцов на литровую банку

6. Закрыть банки крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить на 1 сутки.

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