Маринованные огурцы не потеряют цвет и будут хрустящие: как правильно подготовить
Как правило, маринованные огурцы часто становятся тусклыми, мягкими и теряют упругость после засолки. Однако есть один простой лайфхак, который поможет избежать таких последствий. В то же время, маринад или рассол, в котором готовите огурцы, не имеет значения.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как правильно подготовить огурцы для маринования, чтобы они были хрустящие и не теряли цвет.
Как правильно подготовить огурцы?
1. Для начала нужно сложить огурцы в какую-нибудь глубокую тару.
2. Смешать горячую воду и соль (в пропорции 10 л воды 500 г соли). Получившейся жидкостью полить огурцы.
3. После такой процедуры огурцы нужно будет сразу переложить в тару с ледяной водой. Для наилучшего эффекта в воду можно положить лед.
4. На этом этапе можно переходить к маринованию.
Секрет: благодаря такому резкому перепаду температур овощи сохранят свой вкус, упругость и цвет даже после маринования. На вкус такие манипуляции никак не повлияют.
Популярная кулинар Лилия Цвет на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом маринованных огурцов.
Ингредиенты:
- соцветие укропа – 1 шт
- лавровый лист – 1 шт
- корень хрена – 2 см
- корень петрушки – 2 см
- чеснок – 4 зубчика
- ароматный перец – 3 шт
- кориандр – щепотка
- горчица – 0,5 ч. л.
- гвоздика – 1 шт
Для маринада:
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 1 час. Отрезать в каждом огурце концы.
2. На дно банки выложить все необходимые специи и зелень. Утрамбовать огурцы.
3. Добавить в банку все необходимые ингредиенты для маринада.
4. Залить кипятком и закрыть крышками.
5. Стерилизовать банки с огурцами 10 минут с момента закипания.
6. Закрыть банки крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить на 1 сутки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: