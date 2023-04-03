Для того чтобы приготовить вкусную консервацию, нужно выбрать не только удачный рецепт, подобрать продукты и подготовить тару. Свое внимание следует обращать и на крышки, от качества которых зависит срок хранения ваших заготовок.

Чаще для консервации хозяйки используют металлические крышки. Редакция FoodOboz расскажет, какие из них лучше всего подходят для приготовления и как их можно стерилизовать.

Жестяные крышки

Такой вид крышек закатывают с помощью специального ключа. Они бюджетные, их легко найти в магазине, а наибольшее преимущество в том, что подходят они для соленой и сладкой консервации.

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Жестяные крышки бывают двух видов: лакированные желтые и нелакированные белые. Выбирая крышки, следует учесть тот факт, что крышки из нелакированного металла не подходят для консервирования кислых плодов. Все потому, что они окисляют олово, а консервы обладают неприятным металлическим привкусом. Поэтому лучше выбирать крышки со слоем лака как с внутренней, так и внешней стороны.

Стерилизовать их нужно путём кипячения в кастрюле с водой.

Крышки твист-офф

От предыдущих, крышки твист-офф отличаются тем, что для закатки не нужно использовать ключ и они подходят для любого вида консервации. Также важно покупать только те, у которых внутренняя сторона покрыта лаком. Единственный минус – они одноразовые, хотя их можно использовать несколько раз в том случае, если они не протекают.

Как правило, такие крышки стерилизуют над паром или в горячей воде, температура которой не составляет более 60 градусов Цельсия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как стерилизовать банки и крышки в духовке.