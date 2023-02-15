Отвечая на вопрос, можно ли жарить еду на сливочном масле, мнения людей делятся на два лагеря: одни единогласно говорят, что можно, другие – что продукты будут пригорать и это очень вредно.

Фудблогер Диана Кузина (dian_kuzina) на своей странице в Instagram рассказала, можно жарить на сливочном масле.

Ответ прост – жарить на масле можно. Но есть один нюанс: обычное сливочное не очень удачный вариант, наиболее подходит топленое, которое еще называют маслом ГХИ. Этот вид масла очень распространен в Индии и его название происходит именно оттуда. Его можно приобрести в супермаркете или приготовить дома.

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Как приготовить масло ГХИ?

Ингредиенты:

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Сливочное масло нужно порезать на кусочки.

2. Выложить кусочки масла в кастрюлю и растопить на слабом огне. Этот процесс называется кларификацией. Под действием температуры масло делится на два слоя: сливочный жир, который нужен для жарки и белки, которые нужно отделить ложкой (они больше не понадобятся).

3. Готовый жир перелить в контейнер и хранить в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как долго хранить сливочное масло без холодильника.