Мягкие, пышные и долго не черствеют – именно такие идеальные домашние пирожки. И ни для кого не секрет, что подобный результат зависит от правильно приготовленного теста.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, что можно добавить в тесто для удачных пирожков.

Картофельный\кукурузный крахмал

Что касается второго, то с ним изделия получаются более воздушными и мягкими. Но добавлять крахмал в чистом виде не рекомендуют, его лучше развести с водой. Если же этот вариант вам не нравится, то добавьте крахмал в тесто вместе с мукой. Ориентировочные пропорции: 4 ст. муки\1 ст. л. крахмала.

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Картофель

Альтернативой крахмала является именно картофель. Но в сыром виде он совсем не подходит. Для начала корнеплод нужно отварить, после чего взбить в блендере. Масса должна быть однородной и без комочков. Ориентировочные пропорции: 0,5 кг муки\2-3 картофелины. Крахмал, содержащийся в овоще, сделает тесто пышным и легким, а пирожки не очерствеют и на следующий день.

Картофельный отвар

В этом случае все просто: на картофельном отваре следует приготовить опару.

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