Летом хозяйки чаще всего предпочитают приготовление блюд на гриле. Первое место в списке традиционно занимает мясо. Для того чтобы оно получились сочным, мягким и нежным, не стоит забывать об одной хитрости, которая касается специй.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как готовить мясо на гриле, чтобы оно было сочным и мягким.

Помимо подготовки гриля и мяса, важное значение имеют специи и то, когда вы их используете.

Так, самое важное в приготовлении мяса на гриле, это использование достаточного количества соли. Как оказалось, многие забывают об этом шаге и солят блюдо в конце. Однако делать это нужно перед тем, как выложить мясо на решетку.

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Что касается соли, то опытные кулинары советуют использовать большие сорта: кошерную или морскую. Они придают мясу потрясающий вкус, делая его не только достаточно соленым, но и довольно пикантным. Если вы вдруг сомневаетесь во вкусе, то, конечно, можете посолить уже готовое мясо. Для этого идеально подойдет гималайская соль.

Отвечая на вопрос, почему обычная поваренная соль не годится, ответ простой. Даже при использовании малого количества такого сорта мясо становится пересоленным, а также в нем уничтожается природный белок.

Как насчет перца?

Если для яркого вкуса вы хотите добавить к мясу еще и перец, то шеф-повара не советуют этого делать. Специя может подгореть в процессе приготовления, что придаст любому блюду неприятный вкус.

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