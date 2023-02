Ни для кого не секрет, что для того чтобы всегда выглядеть молодо и красиво, нужно вести здоровый образ жизни. Не последнюю роль играют и пищевые привычки, ведь из-за некоторых из них можно состариться гораздо быстрее.

Издание Eat This, Not That! собрало 4 наиболее распространенные ошибки питания, приводящие к быстрому старению.

Недостаточное количество воды

Существует множество исследований, доказывающих, что хроническое обезвоживание ускоряет процесс старения и может даже сократить продолжительность жизни из-за хронических заболеваний или преждевременной смерти. Обычная вода – важный элемент, который обеспечивает нормальное функционирование организма: начиная от метаболических реакций, заканчивая состоянием кожи. Если вы отказываетесь или банально забываете выпить стакан воды, вы рискуете получить хронические заболевания, слабую иммунную систему и нарушения в работе костей.

Употребление большого количества газированных напитков

Употребление сладкой газировки ежедневно приводит к различным серьезным нарушениям в работе организма. Виной этому является сахар, содержащийся в напитках. Сахар стимулирует увеличение веса, рост холестерина, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к диабету. В то же время полностью отказываться от газированных напитков не стоит, нужно просто минимизировать потребление и соблюдать меру.

Употребление большого количества соков

Сок по сравнению с газированными напитками имеет значительно лучшую репутацию в обществе из-за своего якобы натурального состава. Но не все так просто. Ведь сок так же содержит сахар, к тому же в большом количестве, что влияет на ваше общее самочувствие. Доказано, что употребление двух или более сладких напитков в день увеличивает шанс преждевременного старения, чем употреблявшие только один в неделю.

Употребление подсластителей

Если вы решили отказаться от сахара и пить любимый чай или кофе с сахарозаменителем, то вы даже не подозреваете, что наносите такой же вред своему организму. К тому же, большинство таких заменителей содержат в себе больше калорий, чем классический сахар. Особенно такие подсластители влияют на работу кишечника и всей пищеварительной системы.

