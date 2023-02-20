Названы четыре продукта, которые нельзя консервировать на зиму
Готовя консервацию, каждая хозяйка хочет законсервировать как можно больше продуктов на зиму. Но следует знать, что не все из них подходят для приготовления – некоторые из них быстро портятся и теряют вкусовые качества.
Редакция FoodOboz расскажет, какие четыре продукта нельзя консервировать на зиму.
Некоторые сорта огурцов
Консервированные огурцы – самая популярная заготовка среди хозяек. К сожалению, не все сорта подходят для маринования и квашения. К примеру, салатные огурцы без пузырьков. Они быстро становятся мягкими и в некоторых случаях могут даже взрываться. Сюда же можно также отнести желтые, крупные, перезрелые или толстокожие огурцы.
Мясо
Мясные консервы, которые часто можно встретить на полках в супермаркете, не так уж легко повторить дома. Дело в том, что домашняя консервация обрабатывается не столь большим количеством тепла и поэтому в мясные консервации могут оставаться бактерии. Поэтому для длительного хранения они совсем не подходят.
Рыба
Эксперты говорят, что в домашние рыбные консервы могут попадать гельминты. И если вы используете для приготовления крупную или старую рыбу, то велика вероятность, что в ней содержится некоторое количество ртути – она не выводится ни тепловой обработкой, ни замораживанием.
Грибы
Особенно это касается грибов, которые вы собрали в лесу. Дело в том, что в процессе роста они впитывают из почвы тяжелые металлы, которые не способна устранить стерилизацию. К тому же в домашних грибных консервациях может быть опасна для здоровья палочка ботулизма.
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