Готовя консервацию, каждая хозяйка хочет законсервировать как можно больше продуктов на зиму. Но следует знать, что не все из них подходят для приготовления – некоторые из них быстро портятся и теряют вкусовые качества.

Редакция FoodOboz расскажет, какие четыре продукта нельзя консервировать на зиму.

Некоторые сорта огурцов

Консервированные огурцы – самая популярная заготовка среди хозяек. К сожалению, не все сорта подходят для маринования и квашения. К примеру, салатные огурцы без пузырьков. Они быстро становятся мягкими и в некоторых случаях могут даже взрываться. Сюда же можно также отнести желтые, крупные, перезрелые или толстокожие огурцы.

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Мясо

Мясные консервы, которые часто можно встретить на полках в супермаркете, не так уж легко повторить дома. Дело в том, что домашняя консервация обрабатывается не столь большим количеством тепла и поэтому в мясные консервации могут оставаться бактерии. Поэтому для длительного хранения они совсем не подходят.

Рыба

Эксперты говорят, что в домашние рыбные консервы могут попадать гельминты. И если вы используете для приготовления крупную или старую рыбу, то велика вероятность, что в ней содержится некоторое количество ртути – она не выводится ни тепловой обработкой, ни замораживанием.

Грибы

Особенно это касается грибов, которые вы собрали в лесу. Дело в том, что в процессе роста они впитывают из почвы тяжелые металлы, которые не способна устранить стерилизацию. К тому же в домашних грибных консервациях может быть опасна для здоровья палочка ботулизма.

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