Чрезвычайно грустно становится, когда с утра перед работой вместо того, чтобы приготовить себе сэндвич, человек наблюдает плесень на последнем куске хлеба. Для того чтобы ваши завтраки не были испорченными плесенью на хлебе, нужно уметь правильно его хранить.

В мире существует достаточно много методов, благодаря которым свежесть хлеба можно продлить на несколько дней. Одним из таких методов поделилось издание Mirror со ссылкой на TikTok блоггера @katya.mackle.

Видео дня

По словам блоггера, для того чтобы хлеб дольше хранился, нужно использовать стебель сельдерея. Тогда хлеб не будет высыхать и покрываться плесенью в течение двух-трех недель. Положите 2-3 палочки стебля сельдерея в пакет с хлебом и заверните его, как обычно.

Блогер также сообщает, что использование сельдерея как средства для продления срока хранения хлеба не изменяет ни его вкус, ни структуру, а также не придает лишний запах.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: