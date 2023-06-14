Как правило, рыба – очень полезный продукт, который специалисты советуют употреблять по крайней мере 1-2 раза в неделю. Не все знают, но есть некоторые виды рыбы, которую лучше не есть – она может быть ядовитая.

Редакция FoodOboz расскажет вам о топ-5 видах рыбы, которую лучше избегать и не есть.

Пангасиус

Пангасиус – пресноводная рыба, которая водится в загрязненной реке. К тому же такую ее "пичкают" антибиотиками и гормонами для лучшего роста. Само мясо пангасиуса имеет минимальную пищевую ценность.

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Выращенный лосось

Еще раньше специалисты считали его одним из лучших видов рыбы, но сегодня уже не так уверены в этом. Именно в выращенном лососе можно найти диоксины и пестициды, иногда даже антибиотики. Если дикий лосось питается рыбой, то выращенный – кормом, который не является полезным.

Тилапия

Здесь похожий случай, что и с пангасиусом. Ее разводят в ужасающих условиях, она имеет наивысшее содержание свинца, ртути и кадмия.

Тунец

Обычно его употребляют в консервированном виде. Такой вариант еще годится. Но именно в сыром виде рыба содержит токсины и тяжелые металлы. Может вызвать серьезные аллергические реакции.

Треска

Несмотря на то, что эту рыбу можно приготовить разными способами, она не полезная. Ведь имеет высокую концентрацию диоксинов.

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