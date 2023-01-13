Кофе – это популярный напиток, без которого большинство людей не представляют своей жизни. К сожалению, есть один нюанс, который многим не по душе – кофе кислый и горчит после приготовления.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, что добавить в кофе, чтобы он был вкусным и не горчил.

Для того чтобы убрать неприятный привкус кофе, многие рекомендуют добавить в напиток яичную скорлупу. Считается, что она нейтрализует яркие кислые и горькие нотки, а также делает кофе более сбалансированным и изящным.

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Как правильно добавлять скорлупу

Для такого способа лучше всего подходит скорлупа вареных яиц. Используя ее, вы точно будете уверены в том, что ингредиент чистый и полностью безопасный для здоровья.

Добавлять скорлупу правильно в турку в процессе варки кофе. Если таковой нет дома, можете бросить ингредиент в уже готовый напиток.

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