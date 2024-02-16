Домашний холодец – не только вкусное и сытное блюдо, но еще и очень полезное, так как он является источником коллагена. Для приготовления удачного холодца нужно знать некоторые нюансы, чтобы он не был жирным и мутным, а еще чтобы хорошо застыл.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram полезными советами, как правильно выбрать мясо для удачного холодца и, как его правильно варить.

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Какое мясо выбрать

В холодец не идет желатин и для того чтобы он застыл, нужно брать те части из которых готовят реже всего: свиньи ноги, мозговые кости, куриные лапки, головы, шеи, телячий хвост, телячьи голени.

Из какого мяса холодец застывает лучше всего

Лучше всего застывает холодец из свинины, но он же, скорее всего, будет мутный!

Какое мясо не нужно брать для холодца

Одной из самых важных составляющих холодца является коллаген. И именно его больше всего в хрящах и соединительных тканях. И с возрастом у животных его становится больше. Поэтому не берите молодую телятину или цыплят. И именно поэтому говорят, что лучше брать на холодец петуха.

Как подготовить мясо

Мясо на холодец лучше замочить на несколько часов или даже на ночь перед приготовлением в холодной воде. И хотя бы несколько раз слить и поменять воду.

Как правильно варить холодец из свинины

Если берете свинину, срежьте лишний жир, чтобы холодец не был жирным и не имел белый жирный слой сверху.

Мяса нужно много, примерно пропорционально – 2,5:1, то есть 2,5 литра воды на 1 кг мяса, вода должна покрывать мясо полностью.

Сколько и как правильно варить холодец

После того как мясо вымокло, начинаем варить. Первый бульон слейте. Мясо хорошо помойте, кастрюлю тоже. Залейте холодной водой, варите на сильном огне до закипания, затем убавьте огонь. Очень важно – холодец не должен кипеть, иначе будет мутным. Варите 6-12 часов. Как только начнет собираться пена – постоянно ее собирайте. Это очень повлияет на прозрачность. Посолите (немножко) воду после сливания (чтобы мясо было не пресное), сам холодец солите в самом конце!

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