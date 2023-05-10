Не будут распадаться и гореть: сколько яиц нужно добавить в основу для идеальных сырников

Ирина Мельниченко
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Рецепт сырников

Самое простое, быстрое в приготовлении и очень вкусное блюдо для сытного завтрака – сырники. Готовятся они на первый взгляд элементарно, но при этом также часто получатся очень не вкусными, забитыми мукой, жесткими и часто сырыми внутри. Еще если добавить очень много сахара, сырники будут гореть и приставать к сковороде, поэтому нужно добавлять его очень мало либо заменить альтернативными продуктами, например, медом, стевией. 

Как приготовить удачные сырники

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных сырников с манкой, которые не будут гореть и распадаться.

Рецепт сырников
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Совет: чтобы сырники не распадались, добавьте всего 1 яйцо в основу! 

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • рисовая мука для панировки 
  • кокосовое масло для жарки 
  • соль – щепотка 

Дополнительно:

  • цедра лимона 
  • ваниль 
  • шоколад – по желанию 

Способ приготовления:

1. К сыру добавьте яйцо и сахар, перебейте все блендером в однородную текстуру, добавьте манку и перемешайте. 

Творожная основа для сырников

2. Посыпьте доску рисовой мукой, сформируйте шарики, из них сформируйте сырники. 

Домашние сырники с манкой

3. Разогрейте сковороду и жарьте на средней температуре с двух сторон.

Готовые сырники

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