Не будут распадаться и гореть: сколько яиц нужно добавить в основу для идеальных сырников
Самое простое, быстрое в приготовлении и очень вкусное блюдо для сытного завтрака – сырники. Готовятся они на первый взгляд элементарно, но при этом также часто получатся очень не вкусными, забитыми мукой, жесткими и часто сырыми внутри. Еще если добавить очень много сахара, сырники будут гореть и приставать к сковороде, поэтому нужно добавлять его очень мало либо заменить альтернативными продуктами, например, медом, стевией.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных сырников с манкой, которые не будут гореть и распадаться.
Совет: чтобы сырники не распадались, добавьте всего 1 яйцо в основу!
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- рисовая мука для панировки
- кокосовое масло для жарки
- соль – щепотка
Дополнительно:
- цедра лимона
- ваниль
- шоколад – по желанию
Способ приготовления:
1. К сыру добавьте яйцо и сахар, перебейте все блендером в однородную текстуру, добавьте манку и перемешайте.
2. Посыпьте доску рисовой мукой, сформируйте шарики, из них сформируйте сырники.
3. Разогрейте сковороду и жарьте на средней температуре с двух сторон.
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