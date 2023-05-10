Самое простое, быстрое в приготовлении и очень вкусное блюдо для сытного завтрака – сырники. Готовятся они на первый взгляд элементарно, но при этом также часто получатся очень не вкусными, забитыми мукой, жесткими и часто сырыми внутри. Еще если добавить очень много сахара, сырники будут гореть и приставать к сковороде, поэтому нужно добавлять его очень мало либо заменить альтернативными продуктами, например, медом, стевией.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных сырников с манкой, которые не будут гореть и распадаться.

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Совет: чтобы сырники не распадались, добавьте всего 1 яйцо в основу!

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

рисовая мука для панировки

кокосовое масло для жарки

соль – щепотка

Дополнительно:

цедра лимона

ваниль

шоколад – по желанию

Способ приготовления:

1. К сыру добавьте яйцо и сахар, перебейте все блендером в однородную текстуру, добавьте манку и перемешайте.

2. Посыпьте доску рисовой мукой, сформируйте шарики, из них сформируйте сырники.

3. Разогрейте сковороду и жарьте на средней температуре с двух сторон.

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