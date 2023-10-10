Не хлебница: рассказываем, где наилучше хранить хлеб, чтобы он не испортился до 6 месяцев

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
2,0 т.
Где хранить хлеб

Самый востребованный продукт, который едят все – хлеб. Стоит отметить, что специалисты советуют есть не белый, а именно ржаной, он считается полезным. Но нужно знать, что его не рекомендуют людям с кислотозависимыми заболеваниями: гастритами, язвенными болезнями, отчасти панкреатопатией.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, где лучше всего хранить хлеб, чтобы он не испортился и был свежим и безопасным до 6 месяцев.

Какой хлеб самый полезный

1. Как нельзя хранить хлеб

Если не хотите, чтобы на хлебе образовалась плесень, не заворачивайте его в полиэтиленовый пакет. Лучше заверните хлеб в бумажный пакет и после только в полиэтиленовую или пищевую пленку. Влагу, которая будет испаряться из хлеба, поглотит бумагу, и хлеб останется свежим и безопасным. 

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Где лучше всего хранить хлеб

Очень важно – не заворачивать горячий хлеб в пакет, он сразу станет влажным! Дайте ему остыть, после заверните в бумагу, а далее переложите в пакет. 

2. Где лучше всего хранить хлеб 

Лучшее место для хранения хлеба – не холодильник, а морозилка, но в холодильнике также можно его хранить, но не нужно его заворачивать в пакет, переложите в бумагу. 

Где хранить хлеб, чтобы он не испортился

3. Как правильно хранить хлеб в морозилке 

Хлеб можно поместить в морозилку прямо в пакете, а также его можно переложить в пищевую пленку или фольгу. 

Как правильно заморозить хлеб

Размораживать хлеб из морозилки лучше при комнатной температуре! 

Как правильно разморозить хлеб

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