Самый востребованный продукт, который едят все – хлеб. Стоит отметить, что специалисты советуют есть не белый, а именно ржаной, он считается полезным. Но нужно знать, что его не рекомендуют людям с кислотозависимыми заболеваниями: гастритами, язвенными болезнями, отчасти панкреатопатией.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, где лучше всего хранить хлеб, чтобы он не испортился и был свежим и безопасным до 6 месяцев.

1. Как нельзя хранить хлеб

Если не хотите, чтобы на хлебе образовалась плесень, не заворачивайте его в полиэтиленовый пакет. Лучше заверните хлеб в бумажный пакет и после только в полиэтиленовую или пищевую пленку. Влагу, которая будет испаряться из хлеба, поглотит бумагу, и хлеб останется свежим и безопасным.

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Очень важно – не заворачивать горячий хлеб в пакет, он сразу станет влажным! Дайте ему остыть, после заверните в бумагу, а далее переложите в пакет.

2. Где лучше всего хранить хлеб

Лучшее место для хранения хлеба – не холодильник, а морозилка, но в холодильнике также можно его хранить, но не нужно его заворачивать в пакет, переложите в бумагу.

3. Как правильно хранить хлеб в морозилке

Хлеб можно поместить в морозилку прямо в пакете, а также его можно переложить в пищевую пленку или фольгу.

Размораживать хлеб из морозилки лучше при комнатной температуре!

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