Опытные хозяйки всегда промывают все крупы перед приготовлением. Это действие помогает убрать из продукта остатки мусора. Также это делают для того, чтобы улучшить вкусовые способности каши. Но есть некоторые крупы, которые промывать не следует.

Редакция FoodOboz расскажет, какие крупы не следует промывать перед приготовлением. Их можно отваривать сразу.

Список круп, которые не нужно промывать

пропаренный рис

булгур

овсянка

манка

кус-кус

В чем причина

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Такие крупы, как пропаренный рис, булгур и овсянка, уже прошли много этапов необходимой обработки, поэтому не нуждаются в промывании. Если говорить о манке и кус-кусе – избыточная влага лишь испортит их вкус.

А как насчет кукурузной крупы

Она тоже достаточно хорошо впитывает влагу. Но в некоторых случаях ее все же нужно промывать. Дело в том, что продукт скапливает большое количество грязи. Поэтому если на ваш взгляд крупа грязная – лучше ее промойте. Также можно перебрать крупинки в ручную. Но от замачивания такой крупы следует отказаться.

Какую крупу обязательно нужно промывать

Если вы решили приготовить горох, гречку, перловку, нут или чечевицу – обязательно промывайте такие крупы. Некоторые из них даже нужно замочить.

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