Приготовление барбекю – это целое искусство, требующее правильного подхода и нужных знаний. Без них ваша еда может оказаться просто непригодной к употреблению из-за чрезмерной сухости. Поэтому, прежде чем устроить барбекю, следует знать основные правила, следуя которым блюда получатся действительно удачными.

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Как правильно готовить барбекю в TikTok рассказала пользователь с ником whichuk. Благодаря этим советам вы никогда не вернетесь с пикника голодными.

В первую очередь следует запомнить, что никогда нельзя давить на котлеты для бургеров. Это выжмет из них сок и они станут слишком сухими, что испортит вкус всего блюда.

Кроме этого, пользователь отмечает, что не стоит разбрасывать уголь по всему барбекю. Его следует класть только посередине, а стороны оставлять чистыми. В таком случае на угле будет жариться еда, а остальную часть решетки можно использовать для обогрева.

Также не следует разжигать барбекю, которое не было очищено после предварительного использования. Это приведет к сильному загрязнению аппарата, а также образованию лишнего дыма и неприятному запаху, особенно если не открывать вентиляционные отверстия. Их можно закрыть только после того, как уголь хорошо прогорит и побелеет.

Да и не стоит забывать, что барбекю нужно мыть сразу после завершения пикника. В противном случае накипь жира и оставшиеся на нем остатки пищи могут повлечь появление ржавчины. Если это произошло, барбекю больше не пригодится для использования.

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