Консервация давно стала традиционным делом для хозяек. Но многие специалисты предупреждают, что для этого подходят не все плоды – некоторые заготовки могут оказаться даже ядовитыми.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие фрукты и овощи не подходят для консервирования и почему.

Готовя варенье, хозяйки часто используют плоды, на которых срезают вмятины, крапинки или подгнившие участки. Но, очистив непригодные участки, к примеру у яблок, вы не делаете фрукт пригодным для консервирования. Специалисты предупреждают, что коричневые участки на яблоках и других фруктах свидетельствуют о том, что в них поселились плесневые грибы, которые производят опасное для здоровья вещество – патулин. Это токсичное вещество может образовываться в помидорах или ягодах и ни одна обработка не уничтожает его.

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Также опасны заготовки с косточками: варенье или компоты. Дело в том, что в ядрах многих косточковых культур (в том числе вишни и персика) содержится опасное вещество амигдалин. Он, попадая в организм, превращается в ядовитую кислоту. В то же время свежие и недавно законсервированные ягоды с косточками содержат небольшое количество такого соединения. Но чем дольше сохраняется заготовка, тем она становится опаснее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие помидоры нельзя консервировать.