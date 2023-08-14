Первые блюда такие как бульон или суп хозяйки готовят по-разному, добавляя любые виды мяса, овощи и зелень. Неотъемлемым ингредиентом являются ароматные специи. Однако, следует помнить, что не все из них "дружат" с блюдами.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какую специю нельзя добавлять в бульон и суп, чтобы не испортить вкус и аромат блюд.

Следовательно, речь идет о такой специи, как лавровый лист. Варить с ним первые блюда, конечно, можно. Однако добавлять следует с особой осторожностью. А именно, после того как суп готов, обязательно вытаскивать пряность. Иначе – блюдо выйдет горьким и будет иметь специфический аромат.

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Особенно это касается куриного бульона или супа. Лавровые листья способны "приглушать" естественный вкус такого мяса, делая его пресным и невкусным. Итак, если вы не добавите лавровые листья в первое блюдо, ничего критического не произойдет.

Кроме того, в процессе варки бульона обычно образуется характерная белая пенка, которая постепенно меняет цвет и темнеет. Одни хозяйки снимают ее, другие оставляют и не придают ей особого значения.

Она не вредная. Однако обладает свойством соединяться с жиром, становиться плотной и прилипать к кастрюле. Это, во-первых, делает бульон менее привлекательным. Во-вторых, пенка может повлиять на вкус блюда, придав ему легкую горчинку.

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