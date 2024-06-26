Микроволновка – это очень удобный девайс, без которого трудно сейчас представить любую кухню. Приготовление или просто нагрев пищи в таком приборе может значительно сэкономить время. Но при использовании микроволновки нужно соблюдать несколько правил, чтобы не испортить прибор и саму еду.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки часто допускают при нагревании пищи в микроволновке. Следующие рекомендации помогут вам сделать все правильно.

Почему еда нагревается не равномерно

Разогревать много разных продуктов на одной тарелке – это грубая ошибка. Такое действие будет способствовать тому, что одна еда будет очень горячей, а другая останется холодной. Неравномерный прогрев также происходит из-за того, что вы не переворачиваете и не перемешиваете периодически содержимое тарелки – об этом забывать не стоит.

Не нагревайте жидкость в стеклянных гладких емкостях

Для того, чтобы нагреть жидкости, выбирайте посуду с неровной поверхностью. Если это будет, например, гладкое стекло – оно очень нагреется, и есть риск обжечься.

Неподходящая посуда

Есть и такая посуда, которую нельзя вообще нагревать в микроволновке. Это, например, пенополистироловые тарелки из алюминия и металла. Под влиянием температуры и посуда, и продукты могут испортиться.

Не включайте на долго пустую микроволновку

Возьмите привычку сразу после использования выключать микроволновку. Если оставить прибор включенным на долгое время, есть риск возникновения пожара.

Что не стоит нагревать в микроволновке

Нельзя нагревать в микроволновке:

ягоды, фрукты (замороженные)

острый перец

яйца

еда с большим количеством масла

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