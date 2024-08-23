Если вы храните яйца в холодильнике где-нибудь, настоятельно рекомендуем дочитать эту статью до конца. В ней вы узнаете, где никогда не стоит хранить этот самый популярный продукт к завтраку.

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Джейсон Уэбб, управляющий директор Electronic Temperature Instruments (ETI), рассказал Mirror, где не следует хранить яйца после покупки. Дело в том, что неправильное место может провоцировать развитие вредных бактерий, быструю порчу продукта, а также лишние финансовые затраты.

Где хранить яйца в холодильнике

По словам Уэбба, яйца рекомендуется хранить при температуре 4 градуса. Тогда они будут оставаться как можно дольше свежими и пригодными к употреблению.

Он также отметил, что когда вы кладете яйца в дверцу холодильника, температура которого составляет 4 градуса, яйца все равно будут портиться быстрее, чем следует. Дело в том, что благодаря постоянному открыванию и закрыванию дверцы, температура у них не может быть постоянной. А постоянные перепады уровня температуры стимулируют ускорение процесса порчи яиц.

На дверце холодильника должны храниться только те продукты питания, на которые не оказывает влияние перепад температур. К примеру, это могут быть соусы, или разнообразные воды.

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