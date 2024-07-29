Пармезан – это довольно дорогостоящий продукт, который используют в приготовлении многих изысканных блюд. Но, как правило, верхнюю кожуру просто выбрасывают в мусорник, потому что она твердая. На самом деле, это настоящая кулинарная находка, которая может помочь в приготовлении блюд и сделать их вкуснее.

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О том, как можно использовать остатки пармезана, рассказал известный шеф-повар Джейми Оливер. Материал опубликовало издание Mirror.

Кулинар призвал людей не выбрасывать кожицу пармезана – это твердый край, который вы получаете, когда приобретаете блок сыра в супермаркете. На самом деле его можно использовать как приправу.

Пармезан – идеальный сыр, которым можно посыпать макароны. Блюдо будет иметь очень яркий и выраженный вкус. И, по словам Джейми, кожура тоже очень хорошо подходит для этого.

"Эта кожура пармезана – часто идет в ведро. Она твердая и соленая. Но что, если я положу ее сюда?" После этих слов кулинар положил продукт в разогретую сковородку с овощами.

Он продолжил: "Вы можете использовать это вместо приправ. В кожуре из пармезана достаточно соли, поэтому она может заменить различные специи. Вам даже не понадобятся другие приправы.

Хотя кожура очень жесткая, но, во время приготовления, она размягчается и имеет очень удачную консистенцию.

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