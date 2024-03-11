Жареный картофель должен получаться золотистым и хрустящим. Но во время приготовления кусочки часто становятся серыми и мягкими. Все из-за ошибок, которые просто портят овощ.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит жарить картошку. Обратите внимание на несколько важных моментов.

Не все сорта картофеля подходят для жарки

Дело в том, что в каждом сорте картофеля разное количество крахмала. Чтобы жареный картофель был вкусным – должно быть немного крахмала. Поэтому лучше использовать именно розовые и красные сорта. Белая для такого блюда не подходит – ее лучше выбрать для пюре.

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Недостаточное количество масла

Жареный картофель – это не то блюдо, в котором вы можете ограничить количество масла. Здесь наоборот ее нужно налить достаточно много – 2-3 столовых ложки. Также очень важно хорошо прогреть масло – ни в коем случае не бросайте кусочки в холодное.

Вы неправильно нарезаете картошку

Не нарезайте картофель очень большими кусочками – он просто не прожарится и будет жестким. Толщина картофеля должна быть максимум 7-8 мм. Вы довольно быстро приготовите такой картофель и он будет хрустящим.

Влажный картофель

Картофель может быть влажным, если вы его тщательно промываете или замачиваете. Но помните, что после этого картофель нужно выложить на бумажные полотенца, чтобы впиталась вся вода. Влажный картофель нельзя выкладывать в горячее масло – корочки не получится, и масло начнет очень разбрызгиваться.

Не нужно сразу переворачивать картошку

Чтобы картофель получился золотистым – дайте ему время прожариться 7-8 минут, а только после этого переворачивайте.

Не закрывайте крышку

Картошку лучше жарить без крышки. Здесь лучше всего пользоваться вытяжкой, чтобы аромат не разносился по кухне. Картофель, который вы не накрываете, получится золотистым и очень хрустящим.

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