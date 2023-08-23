Омлет – это популярное блюдо из яиц, которое каждая хозяйка готовит по-разному. Казалось бы, нет ничего проще. Однако даже омлет можно очень легко испортить, добавив не те ингредиенты.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие ингредиенты могут испортить омлет и как его нельзя готовить.

Ошибка 1

Опытные хозяйки уже давно обратили свое внимание на то, что классический рецепт омлета не требует использования молочных продуктов: молока, сливок или сметаны. Они придают блюду удивительную текстуру, делая его жидким и изменяя запах. К тому же с таким составом омлет никогда не поднимается.

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Ошибка 2

Большинство привыкли жарить омлет на сливочном масле, ошибочно полагая, что оно больше подходит для термической обработки. Однако при высокой температуре продукт начинает гореть. Соответственно, омлет будет иметь неприятный аромат и вкус.

Ошибка 3

Не менее важно соблюдать температурный режим. Сначала нужно жарить омлет на среднем огне, постепенно убавляя его. Все потому, что используя сильный огонь, яичный белок сразу "запечется" и не успеет подняться.

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