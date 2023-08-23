Омлет испортят некоторые ингредиенты: как нельзя готовить блюдо

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Омлет испортят некоторые ингредиенты: как нельзя готовить блюдо

Омлет – это популярное блюдо из яиц, которое каждая хозяйка готовит по-разному. Казалось бы, нет ничего проще. Однако даже омлет можно очень легко испортить, добавив не те ингредиенты.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие ингредиенты могут испортить омлет и как его нельзя готовить.

Как нельзя готовить омлет

Ошибка 1

Опытные хозяйки уже давно обратили свое внимание на то, что классический рецепт омлета не требует использования молочных продуктов: молока, сливок или сметаны. Они придают блюду удивительную текстуру, делая его жидким и изменяя запах. К тому же с таким составом омлет никогда не поднимается.

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Ошибка 2

Как жарить омлет, чтобы он был пышный

Большинство привыкли жарить омлет на сливочном масле, ошибочно полагая, что оно больше подходит для термической обработки. Однако при высокой температуре продукт начинает гореть. Соответственно, омлет будет иметь неприятный аромат и вкус.

Ошибка 3

Не менее важно соблюдать температурный режим. Сначала нужно жарить омлет на среднем огне, постепенно убавляя его. Все потому, что используя сильный огонь, яичный белок сразу "запечется" и не успеет подняться.

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