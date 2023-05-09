Тушенка – это вкусное мясное блюдо на все случаи жизни. Ее можно делать из свинины или курятины и есть с кашами, макаронами или просто с хлебом. Нередко бывает так, что в готовом виде блюдо начинает горчить, особенно свиная тушенка, и на это существует несколько причин.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему приготовленная тушенка из свинины горчит и как этого избежать.

Почему домашняя мясная тушенка из свинины горчит?

Неправильная подготовка сырья

Одним из важнейших этапов приготовления домашней тушенки является подготовка сырья. Это означает, что мясо диких животных нужно заранее долго вымачивать в уксусе или в солевом растворе – это в случае, если вы приобрели свинину на рынке и не совсем уверены в ее качестве. Именно вымачивание убирает лишнюю горечь и остатки желчи на поверхности мяса.

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Неправильное разделение тушки

Перед приготовлением мясо, как правило, делят на меньшие куски. Делать это нужно осторожно, что не повредить желчный пузырь, иначе – желчь попадет на волокна мяса и готовая тушенка будет горчить.

Большое количество специй

Добавлять как можно больше специй в тушенку – не самая лучшая идея. Особенно это касается лаврового листа, которое придает блюду заметную горечь.

Неправильный режим приготовления

Это касается всех способов приготовления: духовки, мультиварки и автоклава. В процессе важно не включать высокую температуру, чтобы мясо не начинало пригорать. Ведь это и делает тушенку горкой. Необходимо, чтобы мясо не кипело, а томилось в течение длительного времени.

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