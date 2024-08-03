Почему картофельное пюре получается невкусным и водянистым: никогда его так не готовьте

Екатерина Ягович
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Почему картофельное пюре получается невкусным и водянистым: никогда его так не готовьте

Даже такое простое блюдо, как картофельное пюре, очень легко испортить. Гарнир очень часто получается пресным или переваренным. Имеет неаппетитный внешний вид. Все это из-за ряда ошибок, которые допускают даже опытные хозяйки.

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Редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить картофельное пюре. Следует обратить внимание на несколько важных нюансов.

Почему картофельное пюре получается невкусным и водянистым: никогда его так не готовьте

Не очищайте картофель заранее

Картофель для пюре очень часто чистят за несколько часов до приготовления. Овощ киснет в воде, а отваривают его перед самым приходом гостей. Но так ни в коем случае нельзя делать. Картофель размякнет, начнет распадаться, а пюре получится очень водянистым. Старайтесь отваривать очищенный продукт сразу.

Почему картофельное пюре получается невкусным и водянистым: никогда его так не готовьте

Не заливайте картошку кипятком

Если вы будете заливать картофель кипятком – процесс не ускорится, а блюдо будет просто испорчено. Картофель будет готовиться неравномерно, поэтому его все же лучше класть в холодную воду.

Не добавляйте соль слишком рано

Почему картофельное пюре получается невкусным и водянистым: никогда его так не готовьте

Если рано посолить картофель – он будет готовиться очень долго. Когда у вас нет времени, лучшим вариантом будет посолить воду через семь минут после того, как она начнет активно кипеть.

Не давайте картошки сильно кипеть

Почему картофельное пюре получается невкусным и водянистым: никогда его так не готовьте

Картофель должен вариться на медленном огне. Если огонь будет очень сильным – продукт переварится и будет безвкусным.

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