Даже такое простое блюдо, как картофельное пюре, очень легко испортить. Гарнир очень часто получается пресным или переваренным. Имеет неаппетитный внешний вид. Все это из-за ряда ошибок, которые допускают даже опытные хозяйки.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить картофельное пюре. Следует обратить внимание на несколько важных нюансов.

Не очищайте картофель заранее

Картофель для пюре очень часто чистят за несколько часов до приготовления. Овощ киснет в воде, а отваривают его перед самым приходом гостей. Но так ни в коем случае нельзя делать. Картофель размякнет, начнет распадаться, а пюре получится очень водянистым. Старайтесь отваривать очищенный продукт сразу.

Не заливайте картошку кипятком

Если вы будете заливать картофель кипятком – процесс не ускорится, а блюдо будет просто испорчено. Картофель будет готовиться неравномерно, поэтому его все же лучше класть в холодную воду.

Не добавляйте соль слишком рано

Если рано посолить картофель – он будет готовиться очень долго. Когда у вас нет времени, лучшим вариантом будет посолить воду через семь минут после того, как она начнет активно кипеть.

Не давайте картошки сильно кипеть

Картофель должен вариться на медленном огне. Если огонь будет очень сильным – продукт переварится и будет безвкусным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: